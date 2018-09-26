Почти 150 пермских некоммерческих проектов ждут президентских грантов

Пермь, , 09:44 — REGNUM На второй конкурс 2018 года Фонда президентских грантов некоммерческие организации (НКО) Пермского края направили 148 проектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края, общая сумма, запрошенная в Фонде президентских грантов на реализацию проектов, составила примерно 200 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году НКО региона отправляли на конкурс около 300 проектов в надежде получить гранты. Победителем признан 61 проект, что, по оценке гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, является хорошим результатом. Общая сумма поддержки составила более 100 млн рублей.

Также Чукалин в качестве характерной черты пермских НКО отметил то, что они представляют проекты по всем 12 направлениям конкурса. Хотя популярными традиционно остаются социальные темы и вопросы здоровья.

Добавим, на второй конкурс 2018 года Фонда президентских грантов НКО России направили почти 10 тысяч проектов. До 1 ноября назовут победителей. Напомним, по результатам первого конкурса в 2018 году поддержку получил 1551 проект, из них 37 заявок представил Пермский край. Региону предоставлена поддержка в общей сумме более 60 млн рублей.