Фильм о трагедии над Боденским озером выходит в прокат с 27 сентября

Москва, , 09:44 — REGNUM Фильм «Непрощённый» по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером выходит в прокат в России с 27 сентября. Об этом заявил режиссёр Сарик Андреасян в беседе с RT.

«Мы не пытались сделать ничего документального, — сказал Андреасян. — Но это просто вопрос честности и аутентичности — чтобы зритель понял, что его уважают и ему рассказывают эту историю максимально честно…»

По его словам, создатели картины немного «приукрашивали, но старались быть честными».

В основе сюжета драмы раскрывается история жителя РФ Виталия Калоева, который потерял в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году жену и двоих детей. За это мужчина совершил убийство швейцарского авиадиспетчера, ошибка которого привела к трагедии.

Читайте также: Нагиев и Андреасян поделились впечатлениями о фильме «Непрощённый»

А также: Дмитрий Нагиев не встречался с Виталием Калоевым перед съемками