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Девять туристов из Франции едва не погибли в шторм у берегов Греции

Общество

Всех удалось спасти

Афины , 26 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  В Греции девять туристов из Франции попали на яхте в сильный шторм. Судно потеряло управление в Сароническом заливе, где сила ветра достигала 7−8 баллов по шкале Бофора.

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Информация о происшествии поступила в Центр координации по поиску и спасению Береговой охраны Греции во второй половине дня 24 сентября, пишет РИА Новости. К месту происшествия прибыли три грузовых судна и корабль береговой охраны, который и доставил туристов в порт Пирея.

Добавим, что непогода в Греции бушует с начала текущей недели. Из-за штормового ветра закрывают школы, отменяют рейсы паромов и судов.

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