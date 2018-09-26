Девять туристов из Франции едва не погибли в шторм у берегов Греции

Афины , , 09:38 — REGNUM В Греции девять туристов из Франции попали на яхте в сильный шторм. Судно потеряло управление в Сароническом заливе, где сила ветра достигала 7−8 баллов по шкале Бофора.

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Информация о происшествии поступила в Центр координации по поиску и спасению Береговой охраны Греции во второй половине дня 24 сентября, пишет РИА Новости. К месту происшествия прибыли три грузовых судна и корабль береговой охраны, который и доставил туристов в порт Пирея.

Добавим, что непогода в Греции бушует с начала текущей недели. Из-за штормового ветра закрывают школы, отменяют рейсы паромов и судов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Приморском крае были спасены более 20 северокорейских моряков, пострадавших от тайфуна «Джеби».

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