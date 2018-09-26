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Поток китайских туристов в Индонезии достиг 2,6 млн человек

Общество

Китайские туристы в Индонезии раньше тратили около 700-800 долларов США, но теперь они тратят в среднем 1000 долларов США

Денпасар, Индонезия, 26 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Китайские туристы, которые путешествуют в Индонезию, теперь тратят в среднем 1000 долларов США и проводят в стране около пяти дней, сообщает Antaranews.

«Китайские туристы в Индонезии раньше тратили около 700−800 долларов США, но теперь они тратят в среднем 1000 долларов США», — заявил директор по продвижению туризма Винсент Джемаду.

«В среднем Индонезию посещают 200 тыс. китайских туристов в месяц», — добавил он.

Министерство туризма Индонезии заявило, что поток китайских туристов в Индонезию достиг 2,6 млн человек в 2018 году.

Большинство китайских туристов отправляются на Бали (40%), 30% р — в Джакарту, а 20% — на острова Риау. В последнее время посещения города Манадо также резко возросли. В среднем каждый месяц в Манадо приезжают около 10 тыс. китайских туристов.

Ожидается, что к 2020 году поток китайских туристов в Индонезию возрастет до 5 млн человек в год.

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Туризм
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