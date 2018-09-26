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Семьи погибших при пожаре в «Зимней вишне» получат 95 млн на покупку жилья

Общество

Закон о предоставлении субсидий на приобретение жилплощади был принят летом 2018 года

Семьи погибших при пожаре в «Зимней вишне» получат 95 млн на покупку жилья
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кемерово

Кемерово, 26 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  На улучшение жилищных условий родственников погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» из бюджета Кемеровской области выделят 95 млн рублей. Об этом на сессии областного Совета народных депутатов сообщил заместитель губернатора региона Игорь Малахов.

По словам чиновника, в принятом летом 2018 года законе о предоставлении субсидий на приобретение жилья было предусмотрено выделение 45 млн рублей.

«В действующей редакции закона на эти цели предусмотрено 45 млн рублей, сейчас увеличили — плюс ещё 50 млн рублей. На приобретение жилья семьям погибших планируется направить порядка 95 млн рублей», — цитирует слова замгубернатора «Газета Кемерова».

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сочувствующие граждане перечислили более 197 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте главного финуправления области.

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