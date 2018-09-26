В Красноярске вновь нашли автобусы, загрязняющие воздух

Красноярск, , 09:22 — REGNUM В Красноярске инспекторы краевого минэкологии в ходе рейдов в Советском районе выявляли пассажирский автотранспорт, загрязняющий атмосферный воздух. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 сентября, в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Уточняется, что контрольно-надзорные мероприятия коснулись пяти пассажирских автобусов, следующих по маршрутам № 51, 58, 88. На одном автобусе (маршрут №58) в отработанных газах зафиксированы превышения загрязняющих веществ. Материалы переданы в прокуратуру Советского района.

В минэкологии уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия по выявлению автобусов, загрязняющих атмосферный воздух, проводятся еженедельно. Рейды, которые будут проводиться в Красноярске до конца октября 2018 года, охватывают все районы города. Выхлопные газы замеряются при помощи переносного газоанализатора и дымомера.

19 сентября в минэкологии сообщили, что в ходе проверок в Кировском районе Красноярска были обнаружены превышения загрязняющих веществ в отработанных газах у одного автотранспортного средства. Природоохранное законодательство нарушил автобус маршрута №8.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский край и город Красноярск страдают от экологических проблем. В 2017 году жители Красноярска провели под «чёрным небом» 43,5 дня. Режимами «чёрного неба» в столице края называют неблагоприятные метеоусловия (НМУ). В эти дни над городом опускается густой смог и становится трудно дышать. Красноярские экологи сходятся во мнении, что воздух в городе в основном загрязняют промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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