В Тольятти обсудили подготовку программ вузов по новому ФГОС 3++

Тольятти, Самарская область, , 09:18 — REGNUM Всероссийское заседание учебно-методической комиссии (УМК) по профилю «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» прошло в Тольяттинском государственном университете (ТГУ), на нем обсуждалась проблема разработки новых программ для включения в реестр федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что главная задача, которая стоит перед членами УМК — создание новых образовательных программ для уровней бакалавриата и магистратуры в соответствии с запросами работодателей и новым Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 3++).

«Нам необходимо понимать какими компетенциями должен обладать специалист, чтобы он легко потом мог найти работу в любой сфере — машиностроении, энергетике, ЖКХ», — сообщила на совещании профессор, заведующая кафедрой «Электроснабжение и электротехника» ТГУ Вера Вахнина.

Она призвала работодателей из других сфер проявить инициативу, привлечь профессиональные комитеты, комиссии и создать профстандарты исходя из потребностей и запросов именно своей отрасли. Такой подход, по словам профессора, исключит пробел в законодательстве и не повлияет на качество образования.

Добавим, в соответствии со ст. 12 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ примерные основные образовательные программы высшего образования включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ. Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной. В настоящее время Ресурс находится на стадии формирования, т.к. не все образовательные программы разработаны.

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