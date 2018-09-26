Глава Кабардино-Балкарии призвал наказать зачинщиков волнений в Кёнделене

Нальчик, , 09:16 — REGNUM Ситуация в селении Кёнделен после беспорядков, случившихся 17 — 22 сентября требует тщательного изучения. Необходимо установить зачинщиков противостояния и привлечь их к ответственности. Об этом 25 сентября в ходе встречи со студентами Кабардино-Балкарского государственного университета заявил глава республики Юрий Коков.

По его мнению, события в селении Кёнделен развивались при информационной поддержке «подконтрольных деструктивным силам социальных сетей». Людей на противостояние подвигли «профессиональные манипуляторы и провокаторы», которые пытаются вовлечь как можно больше молодежи в радикальную среду, отметил Коков.

Глава республики подчеркнул, что произошедшие события предстоит всесторонне проанализировать, установить причины. А «кукловодов, провокаторов и зачинщиков» привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 200 конников из числа представителей кабардинского народа решили провести шествие к горе Канжаль в связи с 310-летием Канжальского сражения. Однако население села Кёнделен не пустило их в село. Большая часть участников конного шествия отказалась от своей затеи, однако остальные совершили поход в обход села. В поддержку конников выступили жители кабардинского селения Заюково.

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В ходе конфликта возникли беспорядки. Для наведения порядка на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. В ход пошли камни, прозвучали выстрелы. В последующие дни в конфликт были втянуты несколько сотен человек, в том числе приезжие из других субъектов СКФО. Протестные акции прошли и в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии, в том числе Нальчике и Баксане. По фактам беспорядков было возбуждено уголовное дело.

Канжальское сражение произошло в 1708 году. Во время битвы у горы Канжаль черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Ряд историков считает, что именно победа в этом сражении закрепила независимость Кабарды от Крымского ханства и османской Турции. Однако эти события иначе интерпретируют представители балкарского населения Кабардино-Балкарии.

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