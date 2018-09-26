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Минобрнауки Казахстана планирует запретить школьницам мини-юбки

Общество

В школах запретили религиозные платки, но не обращают внимание на мини-юбки

Астана, 26 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  Министерство образования и науки Казахстана планирует внести поправки в нормативные документы, согласно которым будут установлены строгие требования к внешнему виду школьников. Об этом сообщил заместитель министра общественного развития республики Арын Берик, передает 25 сентября телеканал «Хабар 24».

«Очень много было критики относительно того, что в школах запретили религиозные атрибуты и не обращают внимание на мини-юбки, облегающую одежду», — отметил замминистра.

Он добавил, что министерство общественного развития Казахстана сделало соответствующее предложение минобрнауки.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, 1 сентября в школы Казахстана пришли 2,5 тыс. школьниц, не пожелавших снять платки, как религиозный атрибут.

В республике проводится работа с родителями, которых убеждают в необходимости снятия платков. Однако многие школьницы перестали посещать школы. В результате к родителям применяют административные санкции, вплоть до арестов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане 815 школьниц отказались снять платки

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Общее образование
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