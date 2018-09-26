Прямой поезд свяжет Петербург с Берлином через Калининград

Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM Между Берлином и Санкт-Петербургом будет открыто прямое железнодорожное сообщение. Пассажирские поезда предполагается пустить через Калининград и Латвию. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве транспорта ФРГ и подтвердили в РЖД. Причем, на некоторых участках трассы предполагается высокоскоростное движение.

Как отметили в германском транспортном ведомстве, из Берлина поезда до Калининграда будут идти через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше в направлении Варшавы и Калининграда.

«Линия — кроме небольших участков в районе Берлина — в последнее время была расширена, теперь скорость движения составов на ней составляет 160 км/ч», — пояснили в минтрансе ФРГ.

От Калининграда поезда предполагается направить в Петербург по территории Латвии, что в два раза быстрее, чем существующий маршрут между Петербургом и российским эксклавом.

В пресс-службе «Калининградской железной дороги» (филиал РЖД) подтвердили эту информацию, уточнив, что пока идет техническая проработка проекта, и о «сроках запуска движения говорить пока рано».

Как считают эксперты, запуск прямого поезда Берлин — Санкт-Петербург через Калининград приведет к росту туристического потока между странами и улучшит транспортную доступность Калининградской области.

В настоящее время пассажирам, следующим из Петербурга в Берлин по железной дороге, приходится совершать двухчасовую пересадку в Москве, а продолжительность пути составляет 32 часа.