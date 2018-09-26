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В Австралии разыскивают мужчин, пытавших кенгуру

Общество

В результате действий извергов были замучены и убиты две особи австралийских животных

Канберра, 26 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Правоохранительные органы Австралии разыскивают троих человек, обвиняемых в пытках и последующем убийстве кенгуру, сообщает 26 сентября Agence France-Presse.

В результате действий извергов были замучены и убиты две особи австралийских животных. Дело приобрело резонанс после того, как попало в интернет.

Ранее за жестокое обращение с эму был задержан еще один мужчина. Он предстанет перед судом. Пользователи социальных сетей окрестили его действие как «непередаваемую жестокость».

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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