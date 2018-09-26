На Сахалине собирают подписи за отставку министра здравоохранения

Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM На Сахалине и Курилах собирают подписи за отставку главы областного минздрава Алексея Пака. Жители островного региона недовольны качеством медицинских услуг и бюрократическим отношением чиновников к тяжело больным детям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время около 4000 сахалинцев поставили свои подписи под требованием отправить министра здравоохранения области в отставку. Количество подписавших растет буквально с каждой минутой. Островитяне давно высказывают большие претензии к качеству островной медицины. Но катализатором в данном случае послужило бездушное отношение чиновников от медицины к тяжело больному ребёнку. У мальчика лейкоз. Он был направлен в Саратов. В клинику. В этой клинике помочь ему невозможно, ребенку требовался экстренный перевод в Москву, в центр Рогачева.

Из-за проволочек и ошибок сахалинского минздрава перевод ребенка в Москву затягивался, а на счету каждая минута.

Петицию с требованием отставки на сайте Российских общественных инициатив разместила главный редактор сахалинского ИА Сахалин. Инфо Ксения Семенова. Издание известно тем, что много лет занимается сбором средств на лечение тяжело больных детей островного региона. В петиции говорится о том, что в регионе вопросы организации лечения тяжело больных малышей не решаются годами:

«На протяжении нескольких лет Сахалинская область наблюдает упадок в местном здравоохранении. Годами не решаются вопросы лечения тяжело больных детей, получения медицинской помощи в поликлиниках по месту жительства, взрослой и детской стоматологических поликлиниках, в областном онкологическом диспансере, гинекологии городского родильного дома Южно-Сахалинска, в районных ФАП. Часто равнодушное отношение врачей и чиновников от здравоохранения толкает сахалинцев и курильчан к поискам других путей для лечения близких. Неоднократная огласка медицинских проблем не меняет ситуацию. Последний случай — затягивание перевода тяжело больного трёхлетнего ребенка в центр Рогачева — не поддаётся никакой критике. Невозможно терпеть бездействие областного министерства здравоохранения в лице министра Алексея Пака. Требуем отставки чиновника в надежде на перемены», — написала Ксения Семенова.

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Автора петиции поддержали уже тысячи островитян. В комментариях сахалинцы и курильчане оставляют характерные отзывы:

«Конечно, в отставку. Минздрав даже тест-полоски и инсулины для диабетиков не заказал. Уже месяц, а то и больше ничего этого нет. Наверное, они думают, что сами вечно здоровы будут».

«Горжусь» нашей медициной. Уже год не болею — боюсь».

«Если бы все тысячи людей, подписавших петицию, вышли бы к дому правительства, то результат был бы сразу».

«Отправлять в отставку надо министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, которая рассказывает Путину, что у нас в медицине все хорошо! Элементарно в детскую стоматологию записаться невозможно, что говорить о тяжело больных детях?!»

«Инфекционное отделение детской больницы в Южно-Сахалинске — просто ад! Здание послевоенной постройки, вентиляции нет, духотища! Мест не хватает. В коморки размером 2 на 3 метра запихивают по 3 ребенка и 3 взрослых. Окна пластиковые установлены самые дешевые, они сломаны — не открываются или не закрываются. Из-за этого зимой в палатах или сквозняки и холод, или нечем дышать. На одном этаже лежат и больные кишечными инфекциями, и с простудными заболеваниями, никак не разграничены! Подушки и одеяла не обрабатывают, лекарства — самые дешевые, ингалятор столетний! Стены в санузлах и палатах покрашены, как их вообще дезинфицируют?! Это не больница, а сарай!»

«Мы с ребенком в этом инфекционном отделении лежали. Это просто кошмар — крысы бегают».

«Если у нас больных детей зачастую возят лечить за границу, да и наши чиновники и депутаты туда ездят на лечение, то о каком здравоохранении на островах вообще можно говорить?! Министр Пак — лишь звено в управленческой цепочке, выше головы ему никто прыгнуть не позволит. Его заменят — найдут другого. На систему это влияния не окажет».

«Вот не надо про «систему». Система из винтиков состоит. Вот и надо менять неправильные винтики», — пишут сахалинцы в социальной сети.

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Отправит ли губернатор Сахалинской области в отставку министра здравоохранения — пока не ясно.

После того как требование об отставке медицинского чиновника было размещено на открытой площадке, сахалинского ребёнка все-таки перевели в Москву, в центр Рогачева.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил давно жалуются на некачественную медицинскую помощь в регионе, но чаще на равнодушие врачей. Шквал возмущения в августе 2017 года вызвало приобретение областной больницей статуи, символизирующей демографический рост, за 6 млн рублей — её установили у здания главного медицинского учреждения Сахалинской области, заплатив за истукана, изображающего мать и троих детей, 6 млн бюджетных рублей.

Возмущение у жителей островного региона вызвала и идея губернатора Олега Кожемяко о строительстве помпезного и дорогостоящего курорта на курильском острове Итуруп — строительство планируется поддержать «бюджетным рублём». Сахалинцы в социальных сетях требовали заняться реальными проблемами — созданием фонда для лечения тяжело больных детей, например, которым сахалинцы и курильчане собирают на лечение всем миром. Но проект строительства лыжного курорта на Итурупе был представлен на IV ВЭФ. А больным детям все также собирают деньги по копейке.