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Уральский полпред дал срок на преодоление мусорного коллапса в Челябинске

Общество

Губернатору Борису Дубровскому предписано решить мусорную проблему за три дня

Челябинск, 26 сентября 2018, 08:07 — REGNUM  Полпред Николай Цуканов требует от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского принять исчерпывающие меры для того, чтобы нормализовать ситуацию с вывозом мусора. Сделать это необходимо в течение трёх дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

По сведениям полпредства, сейчас из Челябинска ежедневно вывозят от 700 до 800 тонн мусора на Полетаевский полигон, а также около 200 тонн — на Урефтинский полигон. Полетаевский полигон работает круглые сутки. Мусор вывозят 84 автомашины.

Отметим, в обычном режиме из города каждые сутки вывозят более 300 тонн отходов. Сейчас — в три раза больше. Как отмечают горожане, город постепенно становится чище.

Напомним, мусорный коллапс возник после закрытия городской свалки. Несколько перевозчиков отказались вывозить отходы на расположенные за городом полигоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный коллапс отступает: Челябинск освобождают от завалов

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Мусорный коллапс в Челябинске
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