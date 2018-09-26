Церемония прощания с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом проходит в Ханое

Ханой, 26 сентября 2018, 07:56 — REGNUM 26 сентября в Ханое началась церемония прощания с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, скончавшимся 21 сентября из-за болезни. Об этом сообщают местные СМИ.
Гроб с телом политика, прикрытый национальным флагом, установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны.
Ожидается, что главу Вьетнама похоронят на малой родине 27 сентября.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 21 сентября в Ханое в военном госпитале скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Причина — тяжелая болезнь. Позже президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со слова соболезнования.
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