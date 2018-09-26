Мэр объяснила массовый отъезд горожан из Омска плохим настроением

Омск, , 07:50 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина 25 сентября на заседании координационного совета по социально-экономическому развитию областной столицы назвала причину массового отъезда людей из города — плохое настроение.

«Основополагающим фактором, влияющим на отъезд из города, является ощущение у людей отсутствия изменений к лучшему. Вероятно, настроения на лучшее нет, потому сальдо миграционное составило в 2016 году минус пять тысяч человек», — цитирует Оксану Фадину «СуперОмск».

На заседании Фадина также предложила три модели развития города. Она полагает, что Омск надо сделать миллионником с комфортной средой.

Также Оксана Фадина сообщила, что 31% омичей «находятся в неформальной занятости», что «не способствует увеличению доходной части».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Омскстата, за январь — июль 2018 года из Омской области выбыло 20,1 тыс. человек, прибыло 13,8 тыс. человек. Таким образом, число выбывших превышало число прибывших на 6,3 тыс. человек.

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