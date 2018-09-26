В ЮФУ обсудили формирование российско-польского культурного пространства

Ростов-на-Дону, , 07:45 — REGNUM Международная научная конференция «Восточная Европа как зона культурной конвергенции» прошла 24 и 25 сентября в Южном федеральном университете (ЮФУ). В мероприятии приняли участие профессора и эксперты университетов России и Польши, сообщает пресс-служба вуза.

Открывая конференцию, и.о. проректора по научной и исследовательской деятельности ЮФУ Анатолий Метелица сообщил, что в 2018 году она посвящена поискам интеллектуального противодействия так называемой исторической политике, осложняющей не только российско-польские отношения, но и во всем восточно-европейском макрорегионе.

«Прошлое Восточной Европы состоит далеко не из войн, вражды и ненависти. Оно свидетельствует о позитивном опыте уважительного диалога между народами», — сказал Метелица.

В свою очередь директор Института истории и международных отношений ЮФУ Виктор Апрыщенко сообщил, что годы взаимодействия между двумя странами показали, что Россия и Польша готова к диалогу, и что он действительно нужен.

Отмечается, что с российской стороны в конференции приняли участие представители ЮФУ, Высшей школы экономики, Северо-Кавказского федерального университета, Воронежского государственного университета и Кубанского государственного университета, а с польской — профессора из Варшавского университета, Ягеллонского университета, Гуманитарной академии им. Александра Гейштора, Университета им. Адама Мицкевича и Гданьского университета.

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