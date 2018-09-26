В Новосибирске подготовились к репетиции Всероссийской переписи населения

Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В Новосибирской области 1 октября стартует пробная интернет-перепись населения. Она пройдёт на базе Единого портала государственных услуг. Как заявили в пресс-службе правительства региона, проект является «репетицией одного из главных статистических наблюдений десятилетия — Всероссийской переписи населения 2020 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пробная перепись населения продлится месяц — с 1 по 31 октября и будет разделена на два этапа. Первый этап пройдет во всех субъектах страны, в том числе и в Новосибирской области. До 10 октября любой новосибирец, имеющий учётную запись на портале Госуслуг, сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на себя и членов семьи. Отмечается, что программа пробной переписи будет максимально соответствовать Всероссийской переписи населения 2020 года.

Второй этап пройдет с 16 по 31 октября в девяти субъектах России. В это время в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области, Кабардино-Балкарии, Якутии, Камчатском и Красноярском краях, Иркутской и Сахалинской областях будут работать переписчики, которые проведут поквартирный обход и заполнят электронные или традиционные бумажные вопросники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации распорядилось в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года провести в октябре 2018 года пробную перепись населения.

В процессе пробной переписи населения будут отработаны все программно-методологические, организационные и технологические моменты предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года. По её итогам подготовят планы по оптимизации всего комплекса работ.

Финансирование проведения пробнойя переписи населения будет производиться за счёт средств, выделенных на государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика».

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