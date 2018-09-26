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На Мадагаскаре — чума: туристов из РФ предупреждают об опасности

Общество

Четыре человека скончались

Москва, 26 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  Вспышка чумы на Мадагаскаре привела к нескольким летальным исходам. Российским гражданам стоит знать об этом при планировании поездок в Африку, сообщает 26 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

В восьми районах Мадагаскара, по данным на 22 сентября 2018 года, зафиксировано 16 случаев заражения людей чумой. Четыре человека скончались, информирует минздрав островного государства.

«Из пяти лабораторно подтверждённых случаев чумы в трех случаях наблюдалась лёгочная форма, в двух — бубонная», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Начиная с 1980 года, на Мадагаскаре каждый год наблюдают вспышку чумы. Болезнь поражает в среднем от 300 до 600 человек, при этом на Мадагаскар приходится 45% всех случаев заражения чумой в Африке. Всемирная организация здравоохранения указывает причинами заболевания антисанитарию и органиченнный доступ населения к медицинской помощи.

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Чума
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