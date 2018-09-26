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Из золота с бриллиантами: названа стоимость самых дорогих туфель в мире

Общество

Выставка дорогой обуви откроется в ОАЭ

Дубай, ОАЭ, 26 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае туристам покажут самую дорогую в мире пару туфель Passion Diamond из золота с бриллиантами стоимостью $17 млн, сообщает The National.

По данным издания, выставка дорогой обуви откроется сегодня, 26 сентября, в Burj Al Arab. Кроме упомянутых туфель туристам покажут недавно выпущенную коллекцию ювелирной обуви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Алроса» провела аукцион на своей торговой площадке по продаже самого чистого и крупнейшего бриллианта в России «Династия» массой в 51,38 карат.

Читайте подробнее: «Алроса» продала крупнейший в России бриллиант

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