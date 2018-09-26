Нарушения в МФО заставили новосибирских депутатов обратиться к мэрии

Новосибирск, , 07:21 — REGNUM Общественный совет партийного проекта «Народный контроль» рекомендовал мэрии города Новосибирска навести порядок в работе микрофинансовых организаций — в части недопущения размещения их офисов в нестационарных торговых объектах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Новосибирской области.

Ранее общественный совет «Народного контроля» проверил микрофинансовые организации Октябрьского района Новосибирска на предмет соблюдения действующего законодательства.

На этот раз рейд был проведён по микрофинансовым организациям Ленинского района города. Как выяснилось в ходе проверки, из шести проверенных МФО, расположенных в нестационарных объектах, только две находятся в павильонах на земельных участках, назначение которых предусматривает банковскую и страховую деятельность, но не финансовые услуги. Остальные размещены в киосках и торговых павильонах, в том числе, совмещённых с остановками.

«Возмущает невозможность ознакомления с рядом документов, которые требуется подписать до сообщения своих личных данных и принятия решения о взятии займа в конкретной микрофинансовой организации», — сказала депутат Заксобрания, председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Елена Тырина.

Тырина также подчеркнула, что договор и согласие выдаются потенциальному заемщику уже заполненными, готовыми для подписи, и даже в случае отказа от подписи, его данные зафиксированы в базе займодавца, удалить их одномоментно менеджер не имеет возможности.

Кроме того, только в одной из шести организаций проекты договоров размещены на информационном стенде.

Отметим, что подобные нарушения были выявлены и в микрофинансовых организациях Октябрьского района.

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