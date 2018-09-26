В Казахстане стартовала медианеделя Astana Media Week

Астана, , 08:11 — REGNUM В Казахстане дан старт ежегодной медианеделе Astana Media Week, в рамках которой пройдут мероприятия с участием представителей СМИ и PR-сообщества, сообщает 26 сентября агентство «Казинформ».

Мероприятие считается крупнейшим событием в области медиа на территории Туркестана. Открыл медианеделю министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев.

В рамках Astana Media Week состоится меди-маркет с участием представителей Узбекистана, России, Белоруссии и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане оказано информационных услуг на сумму 50,3 млрд тенге ($141,8 млн), что на 13,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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