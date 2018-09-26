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В Москве 26 сентября ожидается ветреная погода без осадков

Общество

Днем в столице температура воздуха составит +10…12 градусов

Москва, 26 сентября 2018, 07:14 — REGNUM  В Москве сегодня, 26 сентября, ожидается ветреная погода без осадков, сообщает Гидрометнцетр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице температура воздуха составит +10…12 градусов, ночью — до +6. В Московской области днем столбики термометров покажут +8…13 градусов, ночью — от +1 до +6.

Ветер западный 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной за первый осенний месяц. Температура опускалась до 6,6 градуса. Предыдущий температурный минимум в столице был зафиксирован 14 и 17 сентября — 7,8 градуса.

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