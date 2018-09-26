Ситуация гораздо острее: новосибирцы подписались против пенсионной реформы

Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Среди 1 млн подписей против повышения пенсионного возраста, которые накануне, 25 сентября, были переданы в администрацию президента РФ, есть и подписи новосибирцев. Об этом ИА REGNUM рассказал заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске Олег Викторович.

«Я ставил подпись интеллигентным молодым людям рядом со станцией метро «Студенческая». Они представлялись участниками движения «Суть времени». По поводу глобальности протеста?! По Сибири, он по всем весям и регионам! Вернулись товарищи из Хакасии, на митинге общались с представителями Приморья. Так вот, буквально — ситуация гораздо острее и радикальнее, — рассказал Викторович. — Люди оскорблены до глубины души, явной подлостью и не справедливостью происходящей аферы, которую в Москве, пытаются выдать за пенсионную реформу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября активисты движения «Суть времени» передали в администрацию президента России один миллион подписей граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста в стране.

Лидер «Сути времени» Сергей Кургинян подчеркнул, что 1 миллион — это очень много, и власть не может не ответить.

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Тем временем, сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении, правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы.

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