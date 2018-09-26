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Акционист Верзилов заявил, что он «в относительном сознании»

Общество

«Только третий день в относительном сознании»

Акционист Верзилов заявил, что он «в относительном сознании»
Evgeniy Isaev
Пётр Верзилов

Берлин, 26 сентября 2018, 00:29 — REGNUM  Состояние члена Russy Riot Петра Верзилова он сам охарактеризовал как «в относительном сознании» в своём Twitter.

«Только третий день в относительном сознании — а перед тем 12 дней как в чёрной дыре», — заявил Верзилов.

Напомним, Верзилов был госпитализирован в Москве 12 сентября. В итоге он оказался в берлинской клинике, где врачи заявили, что у него не было передозировки лекарствами, а вероятнее всего, он был отравлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в берлинской больнице его охраняют, поскольку, по мнению его окружения, за людьми, представляющими интересы акциониста, идет слежка. Охрана не только в больнице, но и в том месте, где проживают его родственники.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционист Верзилов чувствует себя неспокойно и в Берлине

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