Среда, 26 Сентября 2018 года
01:30:09 МСК

На ВДНХ назначен новый генеральный директор

Общество

Выставочный комплекс возглавил экс-начальник Госинспекции по недвижимости Москвы

На ВДНХ назначен новый генеральный директор
Benjamín Núñez González
Сергей Орлов. «Тракторист и колхозница» — над главным входом на ВДНХ

Москва, 25 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Новым генеральным директором ВДНХ назначен Сергей Шогуров, ранее возглавлявший. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба выставочного комплекса.

Предыдущий директор ВДНХ Екатерина Проничева 21 сентября указом мэра Москвы Сергея Собянина была назначена руководителем созданного в городе комитета по туризму.

Как сообщили в пресс-службе, данный комитет будет курировать работу ВДНХ с целью «дальнейшего развития, повышения туристической привлекательности и закрепления за ВДНХ статуса международного культурно-выставочного центра».

Новый директор выставочного комплекса Сергей Шогуров в течение восьми лет проходил службу в Вооружённых силах, а затем — в органах внутренних дел. В 2002—2013 годах работал в Счётной палате, Пенсионном фонде, «Почте России», департаменте имущества Москвы. С апреля 2013 года занимал должность начальника Государственной инспекции по недвижимости Москвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить