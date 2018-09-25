Архангельск: подведены первые итоги проекта «Арктиковедение»

Архангельск, , 22:41 — REGNUM В архангельской школе №45 в рамках городской педагогической конференции были представлены первые итоги реализации образовательного проекта «Арктиковедение». Участниками дискуссии стали почти 80 преподавателей городских школ, а также директора и учителя нескольких школ Москвы. Им был представлен опыт работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по изучению Арктики.

Прежде всего, были представлены первые итоги реализации образовательного проекта «Арктиковедение», рассчитанного на три года. Национальный парк «Русская Арктика» совместно сошколой №45 уже около года работают над созданием программы внеурочной деятельности учащихся и методических материалов для учителей. Результат их труда поможетшкольникам пополнить свои знания об Арктике как уникальном регионе России с экстремальными условиями обитания и освоения.

«Развитие и освоение Арктики, как правило, предполагает масштабные и дорогостоящие мероприятия в таких сферах как промышленность, судоходство и судостроение, природоохранная деятельность и туризм. Однако, решая крупные инфраструктурные и экономические задачи, нередко забывают о социально-культурной составляющей, — считает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. — А проект «Арктиковедение» призван заполнить тот пробел, который оставлен взрослыми, и вовлечь в изучение, понимание этого региона детей».

В течение прошлого учебного года впервые в школах Архангельска был проведён «Арктический диктант», ряд экологических акций и конкурсов, а также семинары для педагогов. Сейчас ведётся работа над созданием «Арктической азбуки» для учеников начальной школы. В настоящий момент «азбука» проходит экспертизу в областном Институте открытого образования.

Но главной целью проекта «Арктиковедение» является не только экологическое воспитание детей, но и вовлечение их в исследовательскую деятельность.

«Мы работаем с детьми разного возраста, — отметил в своём выступлении директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. — Только в прошлом году более 5,5 тысяч школьников были вовлечены в эколого-просветительские мероприятия, проводимые нашими сотрудниками в Архангельске, районах Архангельской области, других городах России».

На базе 45-й школы также состоялась лекция о Русской Арктике для одарённых детей Архангельска и Санкт-Петербурга. Ребятам не только рассказали о природных особенностях самого большого нацпарка страны, но и показали снаряжение, с которым работают госинспекторы на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.