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Мусорный коллапс отступает: Челябинск освобождают от завалов

Общество

В город стянуты мусоровозы из других территорий области, а также из Екатеринбурга и Кургана

Мусорный коллапс отступает: Челябинск освобождают от завалов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Челябинск, 25 сентября 2018, 22:03 — REGNUM  Челябинск медленно, но верно, освобождают от свалок. Техника работает круглосуточно, и местные жители уже видят положительные сдвиги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию со свалками горожане обсуждают на форумах и в соцсетях. Проблема не оставила равнодушными никого. По словам граждан, видно, что на контейнерных площадках стало чище. Впрочем, работы ещё предстоит много.

Напомним, после закрытия городской свалки Челябинск охватил мусорный коллапс. Порядка десяти подрядчиков отказались возить отходы на более дальние расстояния по прежним тарифам. Мусор просто перестали вывозить.

Власти объявили о режиме ЧС и привлекли мусоровозы из других городов. Разгребать завалы помогает в том числе техника из Кургана и Екатеринбурга.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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