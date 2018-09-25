В Челябинске введён режим ЧС из-за мусорного коллапса

Челябинск, , 20:59 — REGNUM В Челябинске введён режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора, сообщает 25 сентября пресс-служба городской администрации.

«В связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии по ЧС при главе города объявлено, что по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из других городов региона. В настоящее время в вывозе мусора задействовано 90 машин-мусоровозов, ожидается прибытие ещё десяти.

Сообщается, что работы ведутся в круглосуточном режиме, в ночное время осуществляется вывоз мусора из посёлков и частного сектора. Заявлено, что со среды, 26 сентября, работа мусоровозов будет усилена.

Напомним, мусор из многих районов Челябинска перестал вывозиться после закрытия 11 сентября городской свалки, действовавшей около 70 лет. Целый ряд перевозчиков отказался выполнять работу в связи с тем, что отходы пришлось вывозить на более дальние расстояния, но по прежнему тарифу. В итоге кучи мусора стали накапливаться во дворах жилых домов и на улицах. 23 сентября глава Челябинска Евгений Тефтелев ввёл в городе режим повышенной опасности, а ситуация была названа предчрезвычайной.

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