«Аэрофлот» внёс в чёрный список первых авиадебоширов

Москва, , 18:48 — REGNUM Компания «Аэрофлот» впервые внесла в чёрный список нескольких пассажиров в соответствии с принятыми в минувшем году поправками в Воздушный кодекс, сообщает 25 сентября пресс-служба авиаперевозчика.

Как уточняется, компания приняла решение отказать на один год в перевозке на всех своих рейсах трём авиадебоширам.

Сообщается, что двое фигурантов чёрного списка 8 июля 2018 года в состоянии алкогольного опьянения провоцировали драку на борту авиарейса «Москва — Алма-Ата», из-за чего самолёт совершил вынужденную посадку в Казани. Третий пассажир 12 июня 2018 года на рейсе «Москва — Уфа», также в состоянии опьянения, ударил одного из членов экипажа самолёта.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2017 года утвердил поправки в Воздушный кодекс, дающие право авиакомпаниям создавать чёрные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

При этом подобные меры не могут применяться в отношении пассажиров, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии, направляются к месту лечения или обратно, сопровождают лиц с ограниченными возможностями к месту лечения или обратно, либо направляются на похороны члена семьи или близкого родственника.

Также исключение предусмотрено для ситуации, когда пассажир возвращается из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с Россией является воздушная перевозка.

Пассажир, внесённый в чёрный список, имеет право обжаловать решение авиаперевозчика в судебном порядке.

Новая редакция Воздушного кодекса вступила в силу с 4 июня 2018 года.