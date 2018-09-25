Суд продлил арест повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее

Москва, , 18:17 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы на заседании 25 сентября принял решение о продлении меры пресечения обвиняемому в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить обвиняемого 37-летнего Игоря П. под стражей ещё на один месяц — до 26 октября.

Напомним, 25 мая посетитель Третьяковской галереи разбил защитное стекло на картине Ильи Репина металлической стойкой ограждения. В результате холст получил повреждения в трёх местах, также пострадала рама картины. Нанесённый ущерб был оценён в 30 млн рублей — исходя из оценки стоимости полотна в 720 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет.

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