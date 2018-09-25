Мусорный коллапс в Челябинске грозит обернуться уголовными делами

Челябинск, , 17:52 — REGNUM В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовные дела против руководителей частной организации ООО «Горэкоцентр+» и муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

24 сентября мэру Челябинска Евгению Тефтелеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Также в прокуратуре огласили результаты проверок. Оказалось, что в 334 случаях контейнерные площадки города находились в неудовлетворительном состоянии. Причиной стал длительный невывоз мусора.

Также проверкой было установлено, что «Горэкоцентр+» не вывозил отходы с 18 сентября.

Материалы проверки направлены в органы СКР. Против руководства ООО «Горэкоцентр+» прокуратура предлагает возбудить дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а против директора МУП «ГорЭкоЦентр» требуют возбудить дело по факту халатности.

Между тем напомним, что 24 сентября в муниципальном предприятии «Горэкоцентр» сменилась власть. Прежний руководитель ушёл в отставку.

Челябинск превратился в свалку всего за неделю с небольшим. Поводом к этому стало закрытие 11 сентября городской свалки, действовавшей 69 лет. Порядка десяти перевозчиков отказались вывозить мусор. Их не устроило то, что по прежнему тарифу приходится возить отходы на более дальние, чем прежде, расстояния.