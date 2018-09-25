На улицах Венеции запретят пить алкоголь по вечерам

Венеция, Италия, , 17:31 — REGNUM Муниципальный совет Венеции рассматривает возможность введения запрета на распитие алкогольных напитков на улицах города после 19:00, сообщает информагентство Ansa во вторник, 25 сентября.

Если соответствующий пункт нового регламента о мерах безопасности будет утвержден, то представители правоохранительных органов получат право изымать у граждан бутылки и одновременно штрафовать их за нарушения.

Представители полиции пояснили, что к тем, кто покупает алкогольные напитки в супермаркетах, никаких вопросов не будет — зато граждане, «которые будут болтаться пьяными с тремя бутылками пива в пакете», будут привлекаться к ответственности.

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