«Ласточки» запустят из Петербурга до Рускеалы через Выборг и Сортавалу

Сортавала, Карелия, , 17:38 — REGNUM В 2019 году скоростной поезд «Ласточка» будет запущен из Санкт-Петербурга в карельский город Сортавала и горный парк Рускеала. Скоростной поезд будет следовать через Выборг. Об этом сообщил 25 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе поездки в Сортавальский район республики.

Как ожидается, новый железнодорожный маршрут заработает в мае 2019 года. Этот вопрос обсуждается правительством Карелии и руководство компании «Российские железные дороги».

«Надеемся на дополнительный приток иностранных и, в частности финских, туристов, — сказал Парфенчиков. — Уверен, что поезд будет востребован».

«Ласточка» в Карелию будет состоять из пяти вагонов (на 349 мест), оснащенных кулерами, интернетом и возможностью получения горячего питания.

Власти Карелии также рассчитывают на то, что жители республики, в свою очередь, отправятся на «Ласточке» посмотреть Выборг, имеющий статус исторического поселения федерального значения.

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Горный парк «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии ежегодно посещают более 300 тысяч туристов. Основной объект показа — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Здешний камень использовали при строительстве Исаакиевского собора, им выложены полы Казанского собора, из рускеальского мрамора сделаны подоконники Эрмитажа, им обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, станции Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».