Экологический коллапс: жители Тольятти травятся загрязнённым воздухом

Самара, , 17:20 — REGNUM В городе Тольятти с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано восемь фактов превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Самарской области.

При этом в департаменте отметили, что, по данным экспертов, высоких и экстремально высоких загрязнений на территории Тольятти зафиксировано не было, а экологическую ситуацию в городе отслеживают все возможные ведомства и учреждения.

Напомним, что, по сообщениям местных СМИ, тольяттинцы наблюдают выбросы дыма с химзаводов с января 2018 года. В происходящем местные жители обвиняют предприятия «Сибур», «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот». В августе и сентябре ситуация усугубилась из-за сухой и жаркой погоды, так что люди стали испытывать физические симптомы отравления, а 23 сентября порядка 150 активистов вышли на экологический митинг.

Добавим, что, по данным департамента, такие неблагоприятные погодные условия зафиксированы в Тольятти впервые за 60 лет. Однако власти признают, что основная причина экологической катастрофы все-таки не погода.