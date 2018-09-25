Игру Total War 2: Rome осудили за большое количество женщин-генералов

Лондон, , 17:03 — REGNUM В самом актуальном обновлении Ancestrals для Total War 2: Rome (компьютерная стратегическая игра, разработанная британской компанией Creative Assembly) была увеличена процентная вероятность появления женщин-генералов, что смутило игроков. Пользователи обратились к руководству The Creative Assembly с жалобами на то, что игра перестала быть исторически точной и старается угодить обоим полам, что также исторически неверно. Студия-разработчик ответила, что не собирается вносить никаких изменений и отметила, что, несмотря на ряд неточностей, игра остаётся исторически достоверной.

Total War 2: Rome вышла в сентябре 2013 года. Всё это время она считалась эталонной исторической стратегией с 98% положительных отзывов. Впервые взять под контроль женские отряды можно было уже в 2014 году с приходом дополнения Daughter of Mars. Появление женских отрядов стало интересной игровой фишкой и не вызывало негодования. Однако ситуация сильно изменилась с выходом последнего обновления Ancestrals, в котором была увеличена процентная доля женщин-генералов.

Первым своё негодование новым обновлением показал пользователь Steam под ником Eric. Молодой человек отметил, что из 8 возможных генералов в его игровой партии 5 — женщины. Игровые сервисы захлестнула волна недовольства, и всего за несколько дней рейтинг игры сильно упал, а все последние отзывы в Steam стали крайне отрицательными. The Creative Assembly заявили, что намерены придерживаться вышедшего обновления и не вносить никаких изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: Telltale Games закрывается: фанаты не готовы сдаваться