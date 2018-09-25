Правительство Украины изымет книги жалоб из магазинов

Киев, , 16:57 — REGNUM На Украине планируют изъять все книги отзывов и предложений из магазинов, сообщает 25 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующий закон подготовило министерство экономического развития и торговли Украины. Ведомство считает, что книга отзывов не помогает потребителям в защите их прав, поскольку бизнесмены не следят за книгами. При этом министерство считает, что предприниматели тратят лишние средства на оформление книг, которые не читают.

Вместо книг отзывов министерство предлагает узаконить отправку электронных и письменных сообщений, на которые магазины будут обязаны отвечать. Ведомство считает данное решение «европейским».

Напомним, в странах ЕС обычно претензии потребителей к покупаемым товарам разрешаются при помощи менеджера сразу на месте без каких бы то ни было письменных сообщений.