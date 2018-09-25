В Калининграде объявили о значительном снижении преступности и ДТП

Калининград, , 16:55 — REGNUM Представители управления МВД России по городу Калининграду и его подразделений сегодня, 25 сентября, на оперативном совещании в мэрии Калининграда представили доклад «О состоянии преступности и правопорядка на территории города Калининграда за 8 месяцев 2018 года» в котором, в том числе, говорится о резком снижении как преступности в целом, так и трагических последствий в результате ДТП.

Так, за обозначенный период на территории облцентра зарегистрировано 5261 преступление, а количество тяжких и повлёкших особо тяжкие последствия сократилось на 1,4%. В частности, количество преступлений, совершенных на бытовой почве сократилось на 8,5%, количество краж на 14,5%, грабежей на 5,8%, разбойных нападений на 38,9%, угонов автотранспорта на 54,2%, поджогов транспортных средств на 15,6%. На 2,5% возросло количество выявленных экономических преступлений. К уголовной ответственности за 8 месяцев привлечено 1071 лицо — рост на 2,8%.

На 14,7% снизилось число преступлений, совершённых рецидивистами. «Несмотря на объемы миграционных процессов, значительного влияния на оперативную обстановку они не оказывают. Так, иностранными гражданами и лицами без гражданства за 8 месяцев 2018 года практически в два раза меньше совершено преступлений (47, — 40,5%)», — говорится в докладе, который есть в распоряжении ИА REGNUM.

Улучшается ситуация и дорожно-транспортной обстановки. За отчетный период на дорогах города на 14,4% (с 458 до 392) сократилось общее количество ДТП, число погибших в результате ДТП уменьшилось на 50% (с 16 до 8) и число раненых — на 10% (с 499 до 448).