Владимирцев предупредили о контроле над соцсетями

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Общество

С начала 2018 года во Владимирской области за распространение экстремистских материалов оштрафовали 20 человек

Владимир, 25 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Во Владимирской области с начала 2018 года 20 человек были привлечены к ответственности за распространение экстремистских материалов в социальных сетях. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, они оштрафованы по статье 20.29 КоАП РФ.

«За истекший период 2018 года прокуратурой города в отношении 20 лиц в суд направлены постановления о привлечении нарушителей к ответственности по статье 20.29 КоАП РФ, судом назначены штрафы в сумме более 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре заметили, что работа по выявлению интернет-экстремистов проводится постоянно, совместно с УФСБ России по Владимирской области. К примеру, в ходе последней проверки владимирца наказали штрафом за размещение аудиозаписи, которая включена в список экстремистских материалов.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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