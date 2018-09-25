Владимирцев предупредили о контроле над соцсетями

Владимир, , 16:46 — REGNUM Во Владимирской области с начала 2018 года 20 человек были привлечены к ответственности за распространение экстремистских материалов в социальных сетях. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, они оштрафованы по статье 20.29 КоАП РФ.

«За истекший период 2018 года прокуратурой города в отношении 20 лиц в суд направлены постановления о привлечении нарушителей к ответственности по статье 20.29 КоАП РФ, судом назначены штрафы в сумме более 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре заметили, что работа по выявлению интернет-экстремистов проводится постоянно, совместно с УФСБ России по Владимирской области. К примеру, в ходе последней проверки владимирца наказали штрафом за размещение аудиозаписи, которая включена в список экстремистских материалов.