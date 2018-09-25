Петербуржцы после инфаркта и инсульта могут получить бесплатные лекарства

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Единая Россия» предложили принять региональный закон о бесплатном обеспечении лекарствами горожан, перенесших инфаркт и другие сердечно-сосудистые кризисы. Это должно помочь снизить смертность данной категории больных, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе городских единороссов.

Предлагается внести изменения в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», предусмотрев предоставление бесплатных лекарственных препаратов пациентам, перенесшим острые сосудистые события (инфаркт миокарда, инсульт и другие).

Таких людей предлагается обеспечивать лекарствами бесплатно за счет средств городского бюджета в течение 12 месяцев после инфаркта, инсульта и т.п.

Как отмечает депутат Елена Киселева, для таких людей жизненно необходимым является обеспечение регулярной медикаментозной терапии и режима приема рекомендованных лекарств.

«Отказ от дальнейшего приема лекарств может свести на нет усилия наших высокопрофессиональных врачей. Вопрос стоит и за стоимостью лекарств, и в дальнейшем сопровождении и контроле пациентов в медицинских учреждениях. Внесение этих изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга стратегически необходимы», — уверена парламентарий.

Количество пациентов, перенесших острые сосудистые события, составляет в Петербурге порядка 15 тыс. человек в год. При этом доля болезней системы кровообращения составляет 57,7% в общей структуре смертности в Северной столице.

Средняя стоимость лечения одного пациента в год, с учетом средних цен на необходимые препараты, составляет 13 330 рублей. То есть, в 2019 году на обеспечение лекарственными препаратами кардиологических больных Санкт-Петербурга потребуется 200 млн рублей.

Как ожидают авторы законопроекта, повышение доступности медикаментозной терапии может снизить смертность от кардиологических заболеваний почти на 50%.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга обеспокоены растущей смертностью жителей города от различных заболеваний и хотят выработать систему действий, чтобы противостоять этой негативной тенденции. За январь — июнь 2018 года в Петербурге умерли 31 691 человек, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

По данным Росстата, за январь — июль 2018 года в Петербурге увеличилось количество умерших от болезней системы кровообращения, прежде всего, от хронической ишемической болезни сердца и осложнений болезней сердца.

Смольный планирует максимально охватить горожан диспансеризацией, сделав ее ежегодной для всех горожан старше 40 лет, а также реформировать службу скорой помощи. Кроме того, планируется подчинить все поликлиники города комитету по здравоохранению, выведя их из подчинения районным администрациям.

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