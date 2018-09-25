Зауральские муниципалитеты нуждаются в дотациях, чтобы запустить отопление

Курган, , 16:29 — REGNUM В муниципалитеты Курганской области поступило 642,5 млн рублей, чтобы они могли рассчитаться за топливо и коммунальные услуги — долги мешают своевременной подаче тепла. О дотациях корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным региональной прокуратуры, муниципалитеты и предприятия ЖКХ Курганской области задолжали поставщикам теплоэнергоресурсов 268 млн рублей. Одна лишь Курганская государственная сельхозакадемия должна была заплатить 22,8 млн рублей за природный газ и 27,4 млн рублей за электроэнергию.

Проблема не только в деньгах, но и в технической готовности. До сих пор сфера ЖКХ региона, за исключением теплопунктов, не полностью готова к началу сезона. При этом жилищный фонд и тепловые сети готовы на 97%, котельные — на 98%, водопроводные сети — на 99%. Кроме того, не докуплено 11% угля от необходимого количества. При этом подача тепла должна начаться совсем скоро: когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов по Цельсию в течение пяти дней — ориентировочно 1 октября.

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