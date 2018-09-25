В Перми более 14 тыс. человек подписались против пенсионной реформы

Пермь, , 17:47 — REGNUM Из Перми в приемную президента России сегодня, 25 сентября, передано 14 269 подписей против повышения пенсионного возраста. Жители приняли активное участие, подкрепляя его не только подписями, но и эмоциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пермской ячейке «Сути времени», именно эта организация выступила инициатором обращения к главе государства и сбора подписей.

Активисты движения отметили, что тема пенсионной реформы многих задела за живое.

«Те, кто подписывал листы, были очень злы. А еще злее те, кто подписывать документ не хотел», — сказали в «Сути времени».

Напомним, в Оренбурге активисты движения отметили, что в акции не участовали силовики и чиновники, при этом они поясняли, что им нельзя участвовать в подобных акциях. Примечательно, что в неофициальных разговорах сотрудники силовых ведомств и государственные, муниципальные служащие признаются, что в душе они категорически против повышения пенсионного возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбор подписей под обращением к президенту России против пенсионной реформы осуществлялся в 60 регионах страны. В целом собрано более 1 млн подписей. Они были переданы сегодня, 25 сентября, в Администрацию президента.