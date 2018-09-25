Около 10 тысяч оренбуржцев подписали обращение против пенсионной реформы

Оренбург, , 16:06 — REGNUM Оренбург принял активное участие в сборе подписей против пенсионной реформы. Обращение к президенту подписали около 10 тысяч человек. Сбор подписей осуществляли активисты общероссийского движения «Суть времени», сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор оренбургской ячейки «Сути времени» Алексей Кулаев.

Он отметил, что подписи собирались с августа в течение месяца. Также поступали завизированные подписные листы и из районов Оренбургской области.

По словам Алексея Кулаева, расположение пункта на ул. Советской оказалось удобным и эффективным, поскольку по главной пешеходной улице города ходили и местные жители, и представители других регионов России, и иностранцы.

Активист общероссийского движения также отметил, что проблем с правоохранителями не возникало. Полиция очень корректно относилась к собирающим подписи, но сама в акции не участвовала. Правоохранители, сотрудники других силовых ведомств, а также чиновники поясняли, что им нельзя подписывать документы против повышения пенсионного возраста.

Между тем горожане и гости Оренбурга активно подписывали листы и изъявляли желание еще и оставить на них эмоциональные комментарии относительно пенсионной реформы, причем готовы были пустить вход и нецензурную лексику. В этих случаях людей выслушивали и объясняли, что любой комментарий испортит документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 сентября, в приемную президента России передано более 1 миллиона подписей, которые собраны в 60 регионах страны.