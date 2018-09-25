Численность населения Калининграда к 2022 году будет свыше 500 тыс. человек

Калининград, , 15:56 — REGNUM

На оперативном совещании горадминистрации Калининграда сегодня, 25 сентября, главе города Алексею Силанову был представлен доклад «Об основных откорректированных параметрах прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период», в котором в том числе прогнозируется увеличение численности населения города. «Учитывая активные меры государственной миграционной политики, направленные на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации в целом, тенденцию к росту численности населения в городе Калининграде за счет миграционных процессов, возникла необходимость корректировки показателя «Численность постоянного населения на конец года» в сторону увеличения», — говорится в докладе, который есть в распоряжении ИА REGNUM.

В нём утверждается, что Целевой вариант предусматривает значительный рост численности населения до 507,9 тыс. человек к 2022 году, экономически активного — до 278,3 тыс. человек в 2022 году. Также в соответствии с произведенной оценкой, в 2018 году будет введено около 557 тыс. кв. м жилья. Этот показатель также будет расти, отмечается в докладе за подписью и.о. председателя комитета экономики, финансов и контроля горадминистрации Аэлиты Кретовой.

В итоге объем ввода жилых домов к 2022 году составит 640,0 тыс. кв. м общей площади. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2018—2022 годах прогнозируется на уровне от 15,9 до 28,1 млрд рублей.

По данным Росстата, к 1 августа 2018 года в общем в Калининградской области уже проживало свыше 999,1 тыс. жителей.