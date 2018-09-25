Токио, 25 сентября 2018, 17:02 — REGNUM 24 сентября Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что будет оказывать помощь иностранным работника в области ухода за пожилыми людьми. Помощь будет направлена на обеспечение соцработников необходимыми знаниями по уходу, а также обучению японскому языку. Этим правительство надеется «сломать» языковой барьер — одно из главных препятствий притока иностранной рабочей силы в Японию. Как сообщает японское новостное агентство «Киодо Цусин», в Японии недостаточное количество специалистов по уходу за пожилыми людьми, а в условиях «стареющего общества» их все больше и больше. Однако в этом сегменте как нигде необходимо знание японского языка, поэтому Министерство здравоохранения, труда и благосостояния приняло решение запросить бюджет в размере 17 миллионов долларов США на субсидии. Соцработники будут посещать школы японского языка и по итогу сдавать государственный экзамен на знание языка. По мнению Министерства, знания языка на четвертом уровне достаточно (самый высокий уровень — первый).
Иностранные социальные работники получат средства от правительства Японии
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запустит новую систему оказания финансовой помощи иностранным социальным работникам. Помощь будет направлена на обучение работников японскому языку, а также необходимой квалификации
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 25 Сентября 2018 Судан получит 60 миллиардов долларов материальной помощи от КНР
-
- 25 Сентября 2018 Индия сократит импорт нефти из-за роста цен на углеводороды
-
- 25 Сентября 2018 Индия выдвигает Моди на Нобелевскую премию за программу здравоохранения
-
- 25 Сентября 2018 Южная Корея вошла в топ-30 по скорости интернета