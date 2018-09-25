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Иностранные социальные работники получат средства от правительства Японии

Общество

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запустит новую систему оказания финансовой помощи иностранным социальным работникам. Помощь будет направлена на обучение работников японскому языку, а также необходимой квалификации

Токио, 25 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  24 сентября Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что будет оказывать помощь иностранным работника в области ухода за пожилыми людьми. Помощь будет направлена на обеспечение соцработников необходимыми знаниями по уходу, а также обучению японскому языку. Этим правительство надеется «сломать» языковой барьер — одно из главных препятствий притока иностранной рабочей силы в Японию. Как сообщает японское новостное агентство «Киодо Цусин», в Японии недостаточное количество специалистов по уходу за пожилыми людьми, а в условиях «стареющего общества» их все больше и больше. Однако в этом сегменте как нигде необходимо знание японского языка, поэтому Министерство здравоохранения, труда и благосостояния приняло решение запросить бюджет в размере 17 миллионов долларов США на субсидии. Соцработники будут посещать школы японского языка и по итогу сдавать государственный экзамен на знание языка. По мнению Министерства, знания языка на четвертом уровне достаточно (самый высокий уровень — первый).

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Зарубежная хроника
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