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Детский дом Астаны поставили в пример всем учреждениям

Общество

В учреждении был открыт образовательный центр, Stem лаборатории робототехники и 3D-моделирования

Астана, 25 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  В Казахстане поставили в пример внедрение хозяйственных, воспитательных и образовательных нововведений в детский дом Астаны, сообщает 25 сентября издание Zakon.kz.

Во Дворце школьников Астаны состоялось совещание с участием представителей департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, управления образования города, директоров колледжей и детских домов.

Директор департамента контроля в сфере государственной службы Равиль Тюлебаев рассказал об улучшениях условий в детском доме Астаны. По его словам, в учреждении был открыт образовательный центр, Stem лаборатории робототехники, 3D-моделирования, а также центр Монтессори для дошкольников и другие новшества.

Участники встречи выразили надежду, что отработанные инновации будут реализованы в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года уполномоченный по правам детей в Казахстане Аскар Шакиров выступил против ускоренной деинституционализации детских домов. Омбудсмен считает, что такие формы устройства семей, как патронат и опека, снижают стимуляцию граждан к усыновлению детей.

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