Индия выдвигает Моди на Нобелевскую премию за программу здравоохранения

Нью-Дели, , 17:06 — REGNUM 24 сентября глава партии «Бхаратия Джаната Парти» — Индийская народная партия (БДП) в штате Тамилнаду Тимилисаи Соундарарджан сказала, что она предложила кандидатуру премьер-министра Индии на получение Нобелевской премии мира. Ее муж, профессор в частном индийском университете, также выдвинул кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщается в пресс-релизе партии БДП.

По информации индийского новостного агентства Hindustan Times, Нарендра Моди запустил самую масштабную финансированную правительством программу здравоохранения.

Количество людей, на которых рассчитана данная программа практически идентично населению Канады, Мексики и США вместе взятых, — заявил премьер-министр Индии выступая перед публикой 23 сентября.

Напомним, что члены парламента, ректоры университетов могут выдвигать кандидатуру на Нобелевскую премию мира.