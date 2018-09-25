Интернет почистили от пиратский копий фильма «Гоголь. Страшная месть»

Москва, , 15:24 — REGNUM Роскомнадзор встал на защиту авторских прав российского фильма «Гоголь. Страшная месть», вышедшего в прокат в августе 2018 года. Уведомления об ограничении доступа к пиратским копиям картины были направлены 167 интернет-ресурсам. Об этом 25 сентября сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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«148 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с пяти страниц», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к 14 сайтам, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки, доступ ограничен операторами связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Гоголь. Страшная месть» является уже третьим фильмом в цикле по мотивам произведений российского писателя Николая Гоголя. Производством картины занималась кинокомпания «Среда». В первые дни проката после премьеры, которая состоялась в конце августа, картина режиссёра Егора Баранова собрала в российских кинотеатрах 237,6 млн рублей и возглавила рейтинг кинопроката.

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