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Опрос: 65% французов стали доверять частным охранным компаниям

Общество

Перед лицом террористической угрозы французы осознали необходимость частных охранных предприятий

Париж, 25 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  Согласно опросу института общественного мнения во Франции, проведенному от имени союза частных охранных компаний, французы, похоже, осознали, что эта сила стала необходимой перед лицом террористической угрозы, сообщает Le Figaro.

65% респондентов заявляют, что доверяют профессионалам в обеспечении безопасности. Французы осознали, что частные охранные компании стали необходимы для поддержки полиции и жандармов.

Около 167 тыс. сотрудников работают в частном охранном секторе. Недавний парламентский указ, представленный премьер-министру Франции от партии «Вперед, Республика!», защищает «профессионализацию агентов охраны». Указ позволяет им вооружиться дубинками и пистолетами.

Издание отмечает, что карикатурный образ «слежки» теперь, по-видимому, уходит в прошлое.

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