Многодетные получают преимущественное право на отпуск

Москва, , 15:18 — REGNUM У многодетных родителей появится преимущественное право воспользоваться ежегодным отпуском в удобное для них время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ Госдума приняла в третьем чтении.

Согласно Трудовому кодексу, отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учетом производственного процесса, но есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры и еще некоторые категории, в Госдума расширила этот перечень.

«Такая норма существовала ещё со времён СССР, и это хорошая, правильная норма. Теперь она есть в современном российском законодательстве. Это значит, что у многодетных родителей появилась прекрасная возможность совмещать отпуска, чтобы провести отпуск всей семьей. И это замечательно», — заявил Огуль.

С принятием закона многодетные сотрудники смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. Под многодетными при этом понимаются работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. Закон обсудит Совфед.

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