В Курганской области пять тысяч человек вернули зарплату через прокуратуру

Курган, , 15:12 — REGNUM Проблема несвоевременной выплаты зарплаты в Кургане решается на уровне надзорного ведомства. В 2018 году сотрудники предприятий-должников получили порядка 60 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Однако на деле долги со стороны работодателей исчисляются гораздо более внушительными суммами — в миллиардах. По данным государственной инспекции труда в регионе, к концу первого полугодия 2018 года ЗАО «Уралмостострой» филиал Мостоотряд 82 отдал сотрудникам долги в сумме 4 618,5 млн. рублей, ООО «Курганский арматурный завод» — в сумме 4 163 млн рублей; АО «Щучанское ДРСУ» — 1 763 млн рублей. После таких выплат указанные предприятия погасили задолженность в полном объеме.

Добавим, что губернатор призвал своих замов работать над вопросом соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда, в том числе в сотрудничестве с прокуратурой. Однако, несмотря на такие призывы, ситуация длится годами. В числе должников крупные предприятия, в том числе Курганский машиностроительный завод. Более того, в 2018 году, как сообщали местные СМИ, долги по зарплате образовались в областной газете «Новый мир», финансируемой правительством региона.